Os números de furtos e crimes violentos apresentaram uma redução neste ano, em comparação com 2017, em Formiga. As informações são de um relatório produzido pelo Centro de Informações e Defesa Social da Polícia Militar de Minas Gerais.

Comparando-se o número de crimes violentos registrados em fevereiro do ano passado e no mesmo mês em 2018 nas cidades entre 60 mil e 70 mil habitantes, Formiga ficou com o melhor resultado, com uma redução de 80,95% no número de roubos, caindo de 21 registros em fevereiro de 2017 para apenas 4 neste ano. Em relação aos furtos, o município ficou com a segunda melhor classificação, com uma redução de 21,92%.

De acordo com a PM, o mesmo foi alcançado pela cidade de Arcos, sede da 241ª Companhia da Policia Militar, pertencente ao 63º BPM. Entre as cidades de 30 mil e 40 mil habitantes, ficou com a 4ª melhor classificação em relação aos furtos, conseguindo uma redução de 41,94%, ficando atrás apenas de cidades menores como Novo Cruzeiro, Guanhães e Minas Novas. Com relação aos crimes violentos, mantiveram-se os mesmos números do ano anterior, sem nenhum registro na cidade.

Nos municípios abaixo de 10 mil habitantes, algumas cidades da área do 63º Batalhão também foram destaque, como Tapiraí e Medeiros, que ficaram empatadas com as primeiras classificadas. Ainda entre as pequenas cidades mineiras, Tapiraí, Pains e Córrego Fundo, empataram com as melhores colocadas, sem registrar nenhum crime violento no período.