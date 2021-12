O ‘Fusca do Papai Noel’ quebrou na rodovia Rio-Santos, na altura de Bertioga, no litoral do São Paulo, durante a entrega de brinquedos.

De acordo com o portal G1, nesta terça-feira (20), o bom velhinho em questão era o agente de turismo internacional Renan Fagundes, de 32 anos, que levava doações a crianças carentes da cidade.

Renan contou que ele e alguns amigos seguiam viagem para o bairro Indaiá, após entregarem cerca de 250 brinquedos na comunidade SAOC. O Fusca azul, modelo 1979, transitava pela Rio-Santos quando “começou a fazer barulho e expelir muita fumaça”.

Pouco depois de perceber a situação, o ‘Papai Noel’ dirigiu para o acostamento, e então ele e os quatro amigos começaram a empurrar o veículo na rodovia. A esposa de Renan, Lais Patricio, de 40 anos, seguia atrás em outro carro, que estava com mais brinquedos para serem doados, e filmou a ação.