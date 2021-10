O Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil promove entre segunda-feira e domingo (25 e 31) um treinamento com cerca de 200 militares fuzileiros navais em um Exercício de Operações Ribeirinhas.

A equipe de oficiais de uma das instituições das forças armadas do Brasil esteve recentemente em São José da Barra (MG) definindo os últimos detalhes sobre o evento com o prefeito e vice, Paulo Sérgio Leandro de Oliveira e André Luiz Lemos da Silva, respectivamente.

De acordo com o capitão-tenente fuzileiro naval, Rafael Oliveira Rosback, que é o oficial de Operações do 1° Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, no vocabulário da corporação e popular também, a presença do Exercício de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil em São José da Barra visa a adestrar a capacidade de realizar uma operação ribeirinha, que tem o propósito de obter e manter o controle de parte ou toda uma área, que pode ser caracterizada pela existência de extensa superfície hídrica, como por exemplo a represa da Usina Hidrelétrica de Furnas.

“Além disso, também adestramos a capacidade expedicionária de uma tropa de fuzileiros navais, tal qual previsto na Estratégia Nacional de Defesa, visto que será necessária a utilização de meios para transporte do efetivo por mais de 600 quilômetros, entre a cidade do Rio de Janeiro e São José da Barra”, complementou.