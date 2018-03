Os gabaritos das provas do Concurso Público da Prefeitura de Divinópolis estão disponíveis para consulta. Os testes objetivos foram aplicados nesse domingo (18) e o resultado será divulgado no dia 23 de abril. O recurso pode ser feito a partir desta terça-feira (20).

O gabarito e provas podem ser consultados no site da Prefeitura e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

De acordo com o presidente da Comissão Organizadora do Concurso, Thiago Nunes, tudo foi dentro do planejado. Cerca de 15% dos inscritos não compareceram para fazer as provas.

“Nosso balanço foi bem positivo, foi tudo dentro do planejado. O número de abstenção também foi dentro do esperado. O candidato pode conferir o gabarito e também ter acesso as provas”, afirmou.

O prazo para questionamento e recurso das provas objetivas vai de 20 a 22 de março. As próximas etapas começam com os resultados preliminares a partir do dia 23 de abril onde as provas objetivas terão o resultado divulgado. As provas discursivas terão os resultados divulgados na primeira semana de maio.

“Passando esta etapa, tem as outras fases de acordo com cada cargo que deverão ocorrer na primeira semana de junho. O concurso tem validade por dois anos, prorrogável por mais dois”, destacou Thiago.