Após conquistar mais uma etapa do Circuito Mundial de Surfe, o brasileiro Gabriel Medina publicou em suas redes sociais nesse domingo (22) uma mensagem de agradecimento: “Sem palavras, só agradecer”.

Medina venceu pela segunda vez consecutiva a etapa disputada no Surf Ranch, a piscina de ondas idealizada pelo surfista norte-americano Kelly Slater, que fica na cidade de Lemoore, na Califórnia.

Na final Medina encarou outros sete surfistas, entre eles outros dois brasileiros: Filipe Toledo, que terminou em segundo, e Yago Dora, que ficou em sexto.

Com a vitória na etapa de piscina de ondas Medina assumiu a liderança no Circuito Mundial, à frente de Filipe Toledo, o segundo, e Jordy Smith (África do Sul), o terceiro. Antes deste triunfo Medina já havia vencido a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, e foi vice em Teahupoʻo, no Tahiti.

Disputa feminina

Já entre as mulheres a vitória ficou com a norte-americana Lakey Peterson. As brasileiras Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima terminaram, respectivamente, na quinta e nona posição.

