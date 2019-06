Nesta sexta-feira (7) foi realizada a última fase da Operação Tomahawk, por iniciativa do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que tem em sua composição o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi), além do respaldo do Poder Judiciário.

Durante a operação, desde a fase preparatória até a sua execução, foram realizadas várias diligências e levantamentos pelo Ministério Público, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Suapi, por meio da troca de informações e outras ações conjuntas, visando reprimir as ações de duas organizações criminosas especializadas em explosão de caixa eletrônico, roubos a mão armada e tráfico de drogas nas cidades de Divinópolis e Itapecerica, mais precisamente no Distrito de Marilândia, entre outros municípios da região.

A operação foi subdivida em várias fases, sendo a última fase deflagrada nesta sexta-feira, com o cumprimento de vários mandados de prisão e de busca e apreensão, objetivando a prisão dos integrantes da quadrilha e a apreensão de objetos ligados às modalidades criminosas combatidas.