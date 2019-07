A administração municipal de Formiga divulgou na tarde dessa quarta-feira (3), que a galeria que contém as fotos de todos os ex-chefes do Executivo de Formiga passará por um processo de restauração.

A galeria fica no hall de entrada do segundo piso do prédio que abriga a Prefeitura, remonta, por meio dos primeiros mandatários, os 161 anos de emancipação político/administrativa da cidade.

Para que este trabalho de restauração seja realizado, todos os quadros foram retirados. Não há informação de quando a galeria será “reinaugurada”.