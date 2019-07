A inauguração da Galeria de Prefeitos, no saguão do 2º piso da Prefeitura Municipal foi um grande presente de aniversário para a cidade de Arcos! Desde o dia 16 deste mês, os cidadãos arcoenses passaram a contar com o conhecimento correto da história de seus governantes.

A administração 2017/2020, buscou com esse trabalho preservar a história, a memória e os seus habitantes, possibilitando diretamente a construção de um futuro para a cultura da população.

Esse serviço de pesquisa pode ser visto também pelo site oficial do município na seção ‘Galeria de Prefeitos’.