Se contra a Chapecoense, na última quarta-feira (6), o Atlético teve dificuldades e apenas empatou na Arena Condá, diante do Ceará, neste sábado (9), no Mineirão, o Galo mostrou à sua torcida (e aos adversários) que não iria dar chance para um segundo tropeço consecutivo e seguiria forte na busca pelo bicampeonato brasileiro. Com Hulk iluminado novamente, após cinco jogos seguidos sem marcar, e Diego Costa voltando em alto estilo, o time mineiro bateu o Vozão, por 3 a 1, e chegou a 53 pontos na Série A.

O triunfo começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Jair lançou o Vingador, que correu mais que os defensores cearenses e acertou o canto esquerdo de Richard. O segundo também foi do camisa 7, convertendo pênalti sofrido por Jair, aos 54.

Na segunda etapa, aos 41, Diego Costa, retornando ao time depois de uma lesão, ocorrida no jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, aproveitou o passe de Nacho Fernández para marcar o terceiro gol. Gabriel Lacerda, aos 48, diminuiu o prejuízo do Ceará.

Este foi o 17° jogo seguido de invencibilidade do Galo no Brasileirão: 13 vitórias e quatro empates.