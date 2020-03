O Atlético foi até o Castor Cifuentes para enfrentar o Villa Nova, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. A partida que marcaria a estreia do argentino Jorge Sampaoli no comando do time e de Rafael na meta alvinegra só pode ser vista a distância. Em função das medidas de prevenção ao coronavírus COVID-19 a partida foi realizada com portões fechados.

Mas mesmo sem público, Sampaoli estreou com saldo positivo, pois derrotou o Leão por 3 a 1. Com o resultado, o Galo assumiu a vice-liderança do estadual, com 18 pontos. Para o Leão, o resultado teve gosto amargo. O time está na décima colocação e conta com apenas quatro pontos, a mesma pontuação do Coimbra, que é o vice-lanterna e dois a mais que o Tupynambás, que é figura na última posição.



O jogo

Quem (não) foi ao Alçapão do Bonfim queria ver um Galo mais ofensivo, seguindo o estilo de jogo de Sampaoli. E os primeiros 20 minutos foi uma verdadeira avalanche sobre a defesa do Leão. Nos 10 primeiros minutos, só o Atlético tocava na bola e chegou a ter 86% de posse.

O primeiro gol saiu com menos de 2 minutos. Alla recebeu e invadiu a área, mas foi travado pelo goleiro, este que deixou a bola escapar e foi parar nos pés de Di Santo, que abriu o marcador. O argentino que vinha passando por uma péssima fase no Galo, sendo responsabilizado com um dos protagonistas dos fracassos recentes do time, pode ter iniciado uma reconciliação com a massa.