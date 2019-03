Assim como na última semana, os jogadores do Atlético não fizeram uma boa partida pela Copa Libertadores. Desta vez, contra o Nacional, a equipe mineira perdeu por 1 a 0, na noite dessa terça-feira (12), no Estádio El Palácio, no Uruguai.

Com o resultado, o Galo está na última colocação do Grupo E, sem somar pontos. Nacional e Cerro são os líderes do torneio.

O próximo confronto do Atlético pela maior competição sul-americana será no dia 3 de abril (quinta-feira).

Primeiro tempo