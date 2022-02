Há um ano e um dia, Hulk era apresentado oficialmente como jogador do Atlético. Vindo do futebol chinês, o camisa 7 sofreu críticas no início da trajetória no Galo, rebatidas rapidamente com a eficiência demonstrada dentro de campo nos meses seguintes.

Na partida deste domingo (6), contra o Patrocinense, a comemoração pelo primeiro ano foi marcada por dois gols.

O jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro foi o de número 70 de Hulk com a camisa alvinegra. Os dois tentos marcados de cabeça, sendo um aos 48 minutos do primeiro tempo, e o outro aos 16 do segundo. O terceiro foi de Godín, também de cabeça, decretando a vitória por 3 a 0.

Um ano de gols e títulos