Geisy Arruda compartilhou no seu Twitter, no último domingo (03), que estava ajudando seu sobrinho com a lição de casa de matemática. Todavia, a modelo iniciou uma polêmica ao declarar que não lembra como realizar operações de divisão. “Nem lembro como faz”.

