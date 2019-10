Reprodução/Instagram/@geisy_arruda

Geisy Arruda entrevista Kid Bengala

Depois disso, ela respondeu perguntas de fãs dos stories e não quis entregar como foi seu encontro com o ator pornô. “Você pegou na bengala dele?”, brincou um seguidor de Geisy Arruda . Mas ela não quis responder e deixou os detalhes para o vídeo.

Ela também respondeu se faria filmes pornô com um sonoro não e deu detalhes sobre a “bengala” do ator: “a Nasa tinha que vir estudar”, afirmou Geisy Arruda sobre o atributo do ator.