Dois irmãos gêmeos, de 24 anos, foram presos em Montes Claros suspeitos de aplicarem golpes em vendas pela internet. Foram apreendidos R$ 24 mil, celulares, cartões, notebook e uma máquina de contar dinheiro. De acordo com a Polícia Militar, os irmãos já haviam sido detidos, em 2018, por tentarem fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ainda segundo a PM, eles anunciavam celulares e outros produtos com preços baixos para chamar a atenção das pessoas, em um site de compra e venda ou pelas redes sociais. Quando elas manifestavam interesse em comprar, a dupla enviava notas fiscais e códigos de rastreamento falsos. O valor era depositado e os itens nunca eram despachados para entrega.

“Foi registrada uma ocorrência em Belo Horizonte de valor depositado e produto não entregue. Diante disso, os setores de inteligência da Polícia Militar conseguiram rastrear dados e apontar os suspeitos. Eles agiam há pelo menos seis meses, sendo movimentado nesse período cerca de R$ 50 mil”, explica o tenente Clyver Oliveira.

De acordo com o tenente, os jovens confessaram que enganavam as pessoas na internet e que “o negócio estava dando muito certo”.

“Eles chegavam a tirar, em média, R$ 3 mil por dia, sendo que escolhiam vítimas que não eram de Montes Claros, para não levantar suspeitas. O dinheiro servia, principalmente, para bancar festas e comprar eletrônicos. O objetivo deles era levantar valores cada vez mais altos, por isso, adquiriram a máquina de contar cédulas”.

Duas amigas dos gêmeos também foram detidas suspeitas de envolvimento no crime. As mulheres são irmãs e uma delas aparece como titular da conta bancária que recebia os depósitos. Ela disse à polícia que emprestava o cartão porque ele estava inativo e nega qualquer envolvimento com os estelionatos virtuais.