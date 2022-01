O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, pediu exoneração do cargo, conforme anunciou a assessoria da hidrelétrica na tarde desta terça-feira (25), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O pedido de exoneração do cargo foi por razões pessoais, conforme a Itaipu. Ainda conforme o comunicado, o general agradeceu o apoio e o comprometimento dos parceiros da usina.

Ferreira estava no cargo desde o dia 7 de abril de 2021, quando foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro, para substituiu o general Joaquim Silva e Luna que ficou no comando da margem brasileira da empresa por dois anos e um mês e foi nomeado para a presidência da Petrobras.

Ferreira foi o 13º diretor-geral brasileiro da binacional e o quarto militar a comandar a hidrelétrica.