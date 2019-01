A Diretoria de Compras Públicas, da Prefeitura de Formiga, realizou recentemente um processo licitatório, na modalidade pregão, para aquisição de mobiliários e equipamentos para a nova creche do bairro Geraldo Veloso.

A unidade faz parte do Pró-Infância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil), que é operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e uma das ações do Ministério da Educação.

As empresas vencedoras da licitação foram: Fort Móveis Ltda – Me; Santafé Distribuidora Ltda – Me; MJ Móveis para Escritório Ltda – Me; Astem Móveis para Escritório Ltda – Me; Meta X Indústria e Comércio Ltda – Epp; Digital Informática e Tecnologia Ltda e Inova Comercial E Transportes Rodoviários Eireli. O processo já foi homologado e em breve os materiais serão entregues.

A nova creche está em fase final de construção e ainda não tem data prevista para inauguração.