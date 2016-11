A Gerdau, empresa siderúrgica de capital aberto, fará algumas mudanças no processo de layoff (suspensão temporária de trabalhadores) que estava previsto para ocorrer em dezembro na usina da empresa em Divinópolis. Nesse procedimento, os operários seriam dispensados do trabalho, mas continuariam contratados e recebendo salário. Para o presidente regional da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Afonso Gonçazaga, o anúncio gera entusiasmo.

Com a alteração feita pela empresa, as áreas de aciaria e alto-forno da usina não serão mais paralisadas. Em nota, a siderúrgica informou que apenas trabalhadores do setor de laminação terão as atividades suspensas, mas o total de empregos afetados não foi repassado.

A empresa afirma que melhorias na previsão de exportações de aço para o mercado internacional foram o motivo da mudança. “A decisão [de não iniciar o layoff em dezembro] foi tomada em decorrência da recente mudança do cenário de negócios de exportação, com o surgimento de oportunidades de curto prazo no mercado internacional”, diz a nota.

A Gerdau também informou que os trabalhadores da laminação deverão passar por um programa de qualificação profissional durante o período de suspensão.

Estratégia para não demitir

Ainda segundo a Gerdau, a prática de suspender a produção em determinados setores é comum no setor e objetiva reduzir a produção para economizar capital e preservar os empregos existentes diante da necessidade de ajustar a produção à baixa demanda da construção civil no Brasil. A empresa afirma que mesmo durante a paralisação de setores, o atendimento aos clientes não é prejudicado.

Alívio

O anúncio de que parte do layoff na unidade da Gerdau em Divinópolis foi recebido com entusiasmo pelo presidente regional da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Afonso Gonçazaga. “Hoje uma negociação importante de um pacote no comércio internacional. Outro fator que favoreceu essa redução na paralisação foi a valorização cambial. Nessa tomada de resultados do mercado, os três vão continuar funcionando e a parte da laminação, que tem 40 funcionários, segue com previsão de parada temporária. Mas o importante é que um volume maior de trabalhadores não vai parar”, ressaltou.

Ainda segundo Gonzaga, a notícia gera surpresa também em algumas pessoas do setor siderúrgico que especulavam que a unidade da Gerdau na cidade estaria prestes a ser fechada. “Muito pelo contrário. Hoje a empresa investe muito forte em tecnologia”, acrescentou.