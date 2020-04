Um gerente de uma agência bancária e a família dele foram feitos reféns durante uma tentativa de roubo a banco nesta quarta-feira (8) em Andradas, no sul de Minas.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, três homens, sendo um deles armado, invadiram a casa do gerente na noite desta terça-feira (7) e renderam ele, a esposa e o filho do casal.

Ainda conforme a polícia, os criminosos ficaram com a família até por volta de 2h da manhã, quando dois deles saíram de carro com a mulher e o filho. O outro ficou na casa com o gerente.

Pela manhã, o gerente foi obrigado a ir até a agência e retirar o dinheiro em notas de R$ 100 e R$ 50. Ele teria que entregar o dinheiro em um local próximo à agência.