A família de um gerente do Banco do Brasil, de Carmo da Mata, foi mantida refém durante um assalto na madrugada dessa sexta-feira (20), em Oliveira.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi rendido na BR-494 quando voltava de Carmo da Mata para Oliveira, cidade onde mora.

A PM disse que o gerente contou que foi seguido na rodovia e em determinado momento obrigado a encostar o carro, quando dois suspeitos anunciaram o assalto. A vítima foi colocada no banco de trás do veículo e obrigada a direcionar a dupla de assaltantes até a casa dele, no bairro Sianinha.

No local, ele e a família ficaram trancados por cerca de três horas em um quarto no quintal da residência. Os ladrões roubaram dinheiro e várias joias. Eles fugiram e ainda não foram identificados.