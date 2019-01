Um delito que vem crescendo em Minas Gerais, o sequestro de funcionários de banco e familiares deles, o chamado “Crime do Sapatinho”, voltou a assustar. Desta vez, a violência foi registrada em Serro, no Alto Jequitinhonha. Dois gerentes do Banco Sicoob foram sequestrados, assim como parentes deles. Os criminosos foram em duas agências e conseguiram levar dinheiro. Um cerco foi feito na região e quatro homens foram presos, além de um adolescente detido. Três armas foram apreendidas e uma quantia em dinheiro foi recuperada.

A ação dos criminosos começou ainda na noite desse domingo (20). Já passava de 21h quando a quadrilha rendeu os dois gerentes. “Na cidade há duas agências do Sicoob. Eles foram na casa de um dos gerentes e o sequestraram junto com parentes. Depois, foram para a casa de outro gerente e mantiveram as duas famílias e os funcionários como reféns”, explicou a capitã Andreia Diniz Correia, da comunicação organizacional da 14ª RPM.

Os reféns foram mantidos sob o poder dos criminosos armados. Quando amanheceu, eles foram até as agências para sacar dinheiro. “Foram mantidos durante a madrugada e o início da manhã com cinco criminosos. Ao amanhecer, quatro pegaram os gerentes e foram até as agências. Primeiro foram em uma, onde conseguiram pegar dinheiro, e seguiram para a outra. Lá, fizeram outros funcionários reféns”, afirma a capitã.

Na segunda agência, a quadrilha conseguiu pegar mais dinheiro. Eles acabaram fugindo em um Polo de um dos gerentes em direção a MG-10, entre Serro e Conceição do Mato Dentro. Enquanto isso, um adolescente ficou na casa de um do outro funcionário mantendo as famílias como reféns.