Quatro meses após o pedido de demissão, o governo de Minas anunciou a saída de Germano Vieira do cargo de secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A exoneração foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial, que traz ainda a engenheira civil Marília Carvalho de Melo, atual diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), como nova chefe da pasta.

Marília é doutora pela UFRJ em recursos hídricos e mestre em meio ambiente, recursos hídricos e saneamento pela UFMG.

Pelo Facebook, Germano fez um agradecimento à sua equipe e parceiros. “É certo que nesse tempo que passei à frente da Secretaria, nos dedicamos firmemente na modernização e estruturação de nossos órgãos e na busca pela prestação do serviço público de mais qualidade. O reconhecimento deste trabalho divido com cada servidor e servidora do Sisema pelo trabalho coletivo que tivemos, bem como a todos órgãos públicos e privados, organizações não governamentais e academia que nos apoiaram, a bem do interesse público, na construção, condução e consolidação de políticas ambientais”, afirmou.

Germano pediu demissão no dia 14 de maio, quando afirmou que gostaria de se dedicar a novos desafios e que seguiria no comando da pasta até que o governador decidisse por um substituto.