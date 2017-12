O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Lagoa da Prata realizou no início da manhã desta terça-feira (26), o parto da gestante Juscilene Teixeira da Silva, que estava grávida de nove meses e quatro dias. A jovem de 24 anos acabou dando à luz em casa após intensas contrações.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) foi empenhada para a ocorrência no bairro Santa Helena, pouco depois de 5h. O marido dela foi quem acionou o Samu. Segundo relatos da técnica de enfermagem Jordana Ruana e do condutor socorrista Alexandre Freitas, a grávida estava na varanda de casa e com muita dificuldade conseguiu chegar até o quarto onde ocorreu o nascimento do bebê.

“Quando nós chegamos a mãe estava com contrações em intervalos de um para dois minutos e o bebê já estava coroando. Dei uma breve olhada no último ultrassom que relatava que o bebê estava em posição cefálica e neste momento a médica da Central de Regulação nos questionou se tínhamos condições de fazer o parto e assim o bebê nasceu”, relatou a técnica de enfermagem.

Juscilene contou que hoje mesmo marcaria uma cesariana porque nas últimas semanas não estava sentido nenhuma dor que sinalizasse o nascimento do filho. “Eu marcaria hoje mesmo a cirurgia, mas, quando foi de madrugada as contrações vieram e de uma vez meu filho nasceu. Foi meu segundo parto, desta vez bem tranquilo e bem amparado pela equipe”, destacou.

Após o nascimento da criança, que chorou no primeiro instante, a equipe prestou os primeiros atendimentos e fez o encaminhamento para o Hospital São Carlos. A mãe e o bebê devem ser liberados da maternidade nesta quarta-feira (27). O menino recebeu o nome de Pietro de Almeida Silva. Ele nasceu com 3,455 kg e 56 cm.