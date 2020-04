Redação Últimas Notícias

Em tempos difíceis de pandemia, a população de Formiga continua a se solidarizar com o próximo. O casal Gerlaine Silva e Marcos Soares foi surpreendido na tarde desse domingo (26) com uma carrefralda surpresa (chá de fraldas em carreata).

Amigos e familiares percorreram várias ruas do bairro Alvorada usando máscaras, conforme a recomendação das autoridades e dos órgãos de Saúde, para a prevenção contra a Covid-19. O objetivo foi levar um pouco de solidariedade e de alegria para o casal. O parto de Gerlaine está previsto para maio e a filha se chamará Maria Gabriela.

O casal já se preparava para realizar o tradicional chá de fraldas, mas em decorrência à pandemia, o evento foi cancelado.

O movimento contou com cerca de 50 veículos, entre carros e motos. Os participantes levaram faixas e cartazes com mensagens de boas vibrações e apoio, com balões, música e buzinaço.

A concentração ocorreu na praça da igreja São Judas Tadeu. Durante o trajeto, várias pessoas ficaram nas janelas e portões acenando, aplaudindo emocionadas e com olhares surpresos.

Nas redes sociais, a futura mamãe agradeceu a surpresa. “Quem tem amigo, tem tudo, ficamos muito felizes com essa surpresa maravilhosa. Em meio a tanta notícia ruim, vem vocês e nos surpreendem”; “Obrigado a todos, que Jesus continue abençoando vocês”, completou o pai.

Fotos: Divulgação

