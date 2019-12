Uma gestante de 28 anos se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira (20), na BR-354, entre Iguatama e Bambuí.

De acordo com informações da equipe do Samu, que atendeu a ocorrência, a colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão na altura do km 176.

A mulher, grávida de seis semanas, estava como passageira do carro. O condutor, também de 28 anos, estava consciente.

A gestante estava um pouco confusa se queixando de intensa dor abdominal e dor em um dos ombros.