Mundialmente, o Dia do Meio Ambiente é comemorado no dia 05 de junho. No entanto, por ocasião das celebrações do aniversário de 161 anos de Formiga, a Administração Municipal transferiu as atividades para a segunda quinzena do mês. Coordenadas pela secretaria de Gestão Ambiental, diversas ações alusivas à preservação ambiental contarão com a participação dos alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Formiga. Confira a programação.

15 DE JUNHO – sábado : Distribuição de mil mudas de espécies nativas e frutíferas, no Terminal Rodoviário;

: Distribuição de mil mudas de espécies nativas e frutíferas, no Terminal Rodoviário; 19 DE JUNHO – quarta : Visita dos alunos do Colégio Unifor e da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão à sede do Saae e palestra sobre o tratamento de água e esgoto;

: Visita dos alunos do Colégio Unifor e da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão à sede do Saae e palestra sobre o tratamento de água e esgoto; 26 DE JUNHO – quarta: Visita dos alunos da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira ao Aterro Sanitário e palestra com o engenheiro Felipe Basílio;

Visita dos alunos da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira ao Aterro Sanitário e palestra com o engenheiro Felipe Basílio; 27 DE JUNHO – quinta : Visita dos alunos da Escola Municipal Benedita Gomide Leite ao Parque Municipal Chico Mendes (Parque Jequitibá) e palestra com a Polícia Ambiental;

: Visita dos alunos da Escola Municipal Benedita Gomide Leite ao Parque Municipal Chico Mendes (Parque Jequitibá) e palestra com a Polícia Ambiental; 28 DE JUNHO – sexta: Plantio de 50 mudas no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) com a participação dos alunos do Cemei Professor José Juvêncio.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 05 de junho. Essa data, que foi escolhida para coincidir com a data de realização dessa conferência, tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.