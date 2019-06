O rio Formiga está recebendo serviços de limpeza desde a última semana. A atividade está sendo realizada pelos servidores da Secretaria de Gestão Ambiental, que contam com o auxílio de uma escavadeira hidráulica.

Nesta segunda-feira (17), os serviços foram realizados na região central da cidade, entre a ponte próxima ao estádio Juca Pedro (campo do Formiga) e a ponte que fica na região do “Comercial JK”.

O prefeito Eugênio Vilela, acompanhado do secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues Oliveira, esteve na região onde estão sendo desenvolvidos os trabalhos. De acordo com Leyser, as atividades são realizadas em duas etapas. No primeiro momento, o material coletado no leito do rio passa por um processo de retirada do excesso da umidade, que tem duração de dois dias.

A seguir, todos os resíduos são recolhidos e encaminhados à Fundação Educacional, Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente (Feama), onde serão utilizados como recondicionadores de solo.