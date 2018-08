Nesta quarta-feira (8), a secretária municipal de Saúde, Denise Mota, se reuniu com representantes da Saúde de quatro cidades da região para discutir as metas 2018 do pacto interfederativo, que trata de ações de saúde desenvolvidas nos municípios.

Além de Denise, estiveram presentes no encontro: o especialista em políticas públicas governamentais e integrante da Regional de Saúde de Divinópolis, Júlio Guimarães Barata, os representantes de Iguatama, Alexandre Corrêa de Faria e Maíla Coutinho Duarte; de Medeiros, Marlene Aparecida de Oliveira, e de Pimenta, Linara Mirelle Domingos.