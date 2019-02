A programação de 2019 de atletas da ginástica artística masculina do Brasil começou com o primeiro estágio de treinamento da categoria, durante dez dias, até a última quinta- feira (31), com 17 esportistas da categoria desde medalhistas como Arthur Zanetti, Diego Hypólito e Arthur Nory e juvenis, no Centro de Treinamentos de Ginástica Artística, na Arena da Barra.

Esse ano, os atletas terão pela frente, entre outras competições, o Pan-Americano, em julho, em Lima, no Peru. Uma etapa importante para a definição de vagas para a Olimpíada de Tóquio 2020, no Japão.

“Se a gente ficar entre as 12 primeiras equipes do mundo, nos dá o direito a levar a equipe aos jogos olímpicos, porque ainda tem quatro vagas. Depois disso é que se começa a escolha do time. Primeiro a gente tem que conquistar as vagas”, disse o coordenador geral de eventos da Confederação Brasileira de Ginástica, Henrique Motta. Se a equipe não ficar entre os 12 no Pan-Americano, haverá apenas uma vaga para o Brasil na modalidade.