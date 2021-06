O cantor Gino, da dupla com Geno, de 75 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (2), após se recuperar da Covid-19. A informação foi divulgada pelo empresário da dupla, Wagner Tadeu de Paula.

Na segunda-feira (31), a filha do cantor, Vanessa Fainne, falou em uma rede social sobre a melhora no estado de saúde de Gino Segundo Vanessa, novos exames apontaram que o índice de inflamação do vírus da Covid-19 começou a abaixar.

Internação

Gino está internado desde a segunda-feira (24). Inicialmente, o sertanejo foi levado para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, no domingo (23), com suspeita de pneumonia.

A transferência para a capital paulista, onde foi diagnosticado com a doença, ocorreu por decisão da família. O cantor é hipertenso e já retirou um rim.

Na semana passada, o empresário da dupla informou que após um quadro de febre persistente e queixas de falta de ar, o cantor havia sido colocado em ventilação mecânica. Com isso, ele apresentou melhora.

Segundo o empresário, neste sábado (29), Gino conseguiu se alimentar tranquilamente e demonstra indícios positivos ao tratamento.

“Ele está fazendo a reabilitação pulmonar, usa a máscara para fortalecer o pulmão. Mas está tranquilo. O quadro dele teve uma grande melhora. Estamos no 12º dia do vírus, ele reagiu bem ao tratamento. Parece que a bactéria da pneumonia foi destruída, ele está reagindo bem a medicação, e o Covid ele está vencendo”, informou o empresário.

O empresário da dupla sertaneja, Wagner Tadeu de Paula, informou que o cantor já tomou as duas doses da vacina CoronaVac. Ele recebeu a segunda dose do imunizante no início de maio.

