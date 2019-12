Giovanni Leão acaba de lançar seu primeiro trabalho autoral. Intitulado Vento Lunar, o EP já está disponível nas principais plataformas digitais (Apple Store, Spotify, Youtube ) e consiste em 5 músicas que o autor vinha trabalhando esporadicamente nos últimos dois anos.

Confira o álbum no Spotify





Foram 9 meses de processo de arranjo, gravação, mixagem e masterização, sendo tudo feito pelo próprio artista no Home Studio dele. Todas as músicas e letras foram compostas por Giovanni, que cita como suas principais influências, os músicos do Clube da Esquina, da Tropicália, do Rock Progressivo inglês da década de 70 e do Folk Rock de Bob Dylan e Neil Young.







Giovanni é médico e vem atuando como músico nas bandas Cappuccino’s e Vento Lunar nos últimos 10 anos em Formiga e Belo Horizonte e foi justamente de uma mistura desses dois projetos que surgiu a banda que está lançando o álbum ao vivo. O grupo musical é constituído por Giovanni no violão, gaita e vocal, Felipe Ferreira na guitarra, violão, bandolim e vocal, Felipe Leão na guitarra e vocal, Cássio Ferreira no teclado e vocais, Milo Scarano no baixo, Bruno Caetano na bateria e Guilherme Oliva nas percussões.

Confira o clipe da música Ela: