Neste sábado (16), Giuliana Morrone causou preocupação entre seus seguidores no Instagram ao declarar que teve um problema de saúde. Na rede social, a jornalista da Globo publicou uma foto do joelho imobilizado e, na legenda, contou que sofreu uma lesão no ligamento.

Leia também: Repórter “some” ao vivo do “Bom Dia Brasil”: “Tivemos um problema”