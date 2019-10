Na noite da última quarta-feira (30) Milton Neves, apresentador de longa data da Band , e Marcelo de Carvalho, apresentador e vice-presidente da RedeTV! , criticaram a Globo pela reportagem envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (PSL) na morte de Marielle Franco.

Durante a exibição do “Jornal Nacional”, o contratado da Band afirmou em sua conta no Twitter que “ficou feio” para a emissora. “Dona Globo dando uma de ‘João sem Braço’ como se o incêndio que sabiam que iriam causar é algo normal…ficou feio, muito feio. Página negra”.

Em outra publicação, o jornalista relembrou o episódio que ocorreu em 1994, onde a emissora da Família Marinho foi obrigada pela Justiça a exibir um direito de resposta à favor de Leonel Brizola, que à época era governador do Rio de Janeiro.

“Nossa Senhora, que abacismo! Demitir os cabeças dessa burrice agora não vai adiantar nada. E é bom desde já torcer para que o Bonner não seja obrigado a repetir Cid Moreira tendo que ler desculpas e perdão no ‘JN’ naquela ‘ordem’ do Leonel Brizola. O Capitão pode pedir mesmo”, continuou Neves.

Também no Twitter, Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV! , dissertou: “Em minha opinião o posicionamento da emissora ontem foi pior do que a reportagem. Uma das coisas mais nobres do jornalismo é o ‘Nós erramos’. Agindo como agiu insiste na conduta irresponsável e demonstra a arrogância de sempre”.

