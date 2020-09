Os termômetros do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) apontaram 40ºC em Goiânia, nessa terça-feira (29).

Segundo o órgão, essa foi a temperatura mais alta registrada nos últimos cinco anos, quando os termômetros marcaram 38ºC, em setembro de 2015.

O Cimehgo destacou ainda que, na mesma data, em Aragarças, no oeste goiano, a temperatura chegou aos 42ºC – a mais alta do estado em 2020. Gerente do órgão, André Amorim explica que as altas temperaturas são resultado de uma massa de ar quente e seco que predomina na região central do país.

Alerta para a baixa umidade

Também segundo o órgão, a baixa umidade do ar é preocupante no estado. Na capital, o percentual gira em torno dos 12%. Em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, a taxa chegou aos 9% – estado considerado de “emergência”.