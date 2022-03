O Ministro Tarcísio de Freitas receberá, na próxima quarta-feira (16), às 11h, em audiência já marcada, representantes de grupos sociais que lutam em prol do cumprimento da Constituição que regula e exige o respeito ao multiuso das águas, o que não tem ocorrido nos lagos de Furnas e Peixoto.

A intermediação para se conseguir a marcação da audiência em que se discutirá esta pauta, se deu através do deputado Domingos Sávio. Ele tem se destacado dentre outros que conhecem, e bem, o problema tema da reunião e sabe em detalhes, tudo sobre o enorme prejuízo que tem sido arcado pelo Estado de Minas, notadamente, na última década. Isto desde que o lago de Furnas vem sendo constantemente esvaziado, para que possa ser mantida em funcionamento a hidrovia Tietê Paraná e outros empreendimentos localizados lá na bacia do Paraná.

Na UNELAGOS – União dos Empreendedores do Lago de Furnas e em outros grupos sociais, como o dinâmico, destemido e bem organizado Todos por Furnas e Peixoto, a movimentação hoje foi grande em busca de passagens aéreas para o traslado de seus representantes.

Sabedores de que o problema do derrocamento do pedral na região de Avanhandava se resolvido será a única solução para que se consiga vedar o ralo por onde escoam nossas águas, esta sendo ultimada a compilação da farta documentação já levantada pelos grupos. Esta, uma vez nas mãos do competente ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, certamente surtirá o resultado esperado, em favor da causa.