Por Priscila Rocha – Últimas Notícias

Oito equipes entraram em campo nesse final de semana pela segunda rodada da Copa Jésus Silva.

Uma goleada de 5×1 marcou a rodada. O feito foi registrado pela Portuguesa, no domingo (8), que balançou a rede do Juventude cinco vezes. O placar final foi de 5×1. A Portuguesa lidera a chave B da competição.

No sábado (7), Arsenal venceu Skinão por 2×1 e Ponte vila empatou com o Villa Real em 1×1. A outra disputa do domingo foi entre o líder da chave A, Nacional e Tomé de Piumhi. A equipe formiguense marcou um gol e levou a melhor.

Organizado pela diretoria do Guarani Esporte Clube, os jogos ocorrem no campo do Bugre do Alto, no Estádio Eduardo Brás aos finais de semana.

Próxima rodada

A terceira rodada contará com duelos entre Juventude x Guarani e Ponte Vila x Portuguesa, no sábado (14) e Eskinão x Nacional e Tomé x Arsenal, no domingo (15). Os jogos serão realizados às 13h30 e 15h30.

Tabela da competição:

Imagem divulgação