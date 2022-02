O goleiro Fábio, jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, notificou extrajudicialmente o novo dono do clube, Ronaldo Fenômeno. O atleta, que hoje atua pelo Fluminense, estaria pedindo que seja pago uma dívida de aproximadamente R$ 20 milhões da Raposa com ele.

Conforme a informação divulgada no Blog do Lauro Jardim, de O Globo, Fábio teria argumentado que Ronaldo usou o valor para pagar a Fifa uma pendência que proibia o Cruzeiro de contratar atletas, quando deveria ter honrado o compromisso com credores antes. “Ronaldo cometeu fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade”.

Fábio deixou o Cruzeiro após a nova diretoria oferecer a ele um contrato até o final do Campeonato Mineiro, o que não foi aceito pelo goleiro. Ele é o jogador que mais atuou pela Raposa, com 976 partidas.