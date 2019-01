Após a liberação do pagamento do PIS na última quinta-feira (17), um novo golpe mirando trabalhadores com direito ao benefício já circula no WhatsApp. A detecção foi feita pela PSafe, uma empresa de cibersegurança, nessa quarta-feira (23) e já foram identificadas mais de 200 mil ações nas últimas 24 horas.

De acordo com a empresa, a ação realizada neste ano é bem parecida com uma identificada em 2018. O usuário recebe um link – há quatro diferentes em circulação – que oferece a possibilidade de consulta do benefício e traz o texto “PIS salarial pra quem trabalhou entre 2005 e 2018 no valor de R$ 1.223,20”.

Ao acessá-lo, a vítima chega a uma página na qual é instruída a responder a algumas perguntas: “Você trabalhou com carteira assinada entre 2005 e 2018?”; “Você está registrado atualmente?”; “Possui cartão cidadão para realizar o saque do benefício?”. Após preencher as respostas, independentemente de quais sejam, o usuário é encaminhado a outra página que incentiva o compartilhamento da mensagem com 30 amigos ou grupos de WhatsApp.