Simon Leviev, ‘O Golpista do Tinder’, pode ter ganhado uma concorrente em Minas Gerais. Um caso semelhante ao exibido pelo documentário da Netflix foi registrado hoje (2) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar prendeu uma mulher de 27 anos suspeita de usar o aplicativo para atrair as vítimas e depois aplicar o famigerado “Boa Noite Cinderela”.

Segundo o registro policial, um homem de 51 anos acordou em um hotel no Bairro Lagoa Grande e percebeu que todos os pertences haviam sido roubados. Ele narrou que conheceu uma jovem pelo Tinder e marcou um encontro.

Ambos beberam em um bar e depois foram para o hotel, onde ela ofereceu cerveja. Após ingerir, caiu em sono profundo. Foram roubados uma carteira (com dinheiro, cartões bancários e documentos) e dois aparelhos celulares.

Já desconfiados de quem seria a autora, os PMs mostraram fotos de uma moça, tendo o homem a identificado imediatamente. Quando os PMs chegaram ao apartamento da suspeita, no Bairro Ipanema, ela se escondeu dentro do imóvel e se recusou a abrir a porta.