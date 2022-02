Especialistas da empresa de segurança digital Kaspersky identificaram diversos sites falsos direcionando interessados no Sistema Valores a Receber, do Banco Central, para sites falsos onde os criminosos roubam dados como o nome completo e o CPF das vítimas.

O Banco Central decidiu lançar um site exclusivo para a consulta de dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O endereço é o valoresareceber.bcb.gov.br e disponibilizará a consulta a esses valores a partir da próxima segunda-feira (14). A criação de um site voltado apenas à consulta dos valores esquecidos nos bancos foi anunciada pelo BC após o site do Banco Central ficar fora do ar por causa da grande procura.

Conforme a Kaspersky, a dinâmica do golpe é semelhante a diversos outros golpes disseminados via WhatsApp já detectados pela empresa: uma mensagem chamativa enviada pelo aplicativo de mensagem que precisa ser compartilhada com 10 contatos para que a vítima tenha o benefício liberado. No caso do novo golpe, a “isca” é que a consulta verifica se há valores a receber e a promessa de saque instantâneo via Pix do montante devido pelo banco.

Ao clicar no link da mensagem fraudulenta, entretanto, a vítima é enviada para sites falsos que tentam se passar pelo sistema Registrato – um deles ainda traz o logo do Banco Central para tentar transmitir mais credibilidade. Para realizar a consulta, é necessário informar o nome completo e o CPF. Em ambos os casos, o site sempre mostrará que a vítima tem um valor para receber – entre R$ 1 mil e R$ 4 mil – nas simulações feitas pelos especialistas da Kaspersky.