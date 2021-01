Afastado do cargo de governador há quatro meses e alvo de um processo de impeachment, Wilson Witzel deveria ter o salário cortado em um terço, no entanto, recebeu aumento de 11%.

Witzel foi beneficiado por uma decisão do governador em exercício, Cláudio Castro, que resolveu aumentar em 11% o próprio salário, o de secretários e de subsecretários.

Castro alega que os novos valores estão previstos em uma lei aprovada em 2014, que está em vigor.

No início de novembro, os cinco desembargadores e cinco deputados que compõem o Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment do governador do Rio, votaram pela redução salarial de Witzel.

Nessa mesma sessão, o Tribunal determinou a saída da família Witzel do Palácio Laranjeiras.

O governador afastado, a mulher e os filhos voltaram a morar no Grajaú, Zona Norte do Rio, mas o salário não foi cortado – mesmo com a publicação da decisão no Diário Oficial do dia 10 de novembro.O salário bruto de novembro, R$ 19.681,00, é exatamente o mesmo que Witzel ganhava quando ainda trabalhava como governador. O valor líquido, que entrou na conta dele, foi de R$ 14,6 mil.

Se fosse cortado em um terço, o valor bruto cairia para R$ 13.186,50.

A remuneração de dezembro já está na folha, mas ainda não foi depositada.

Com o aumento de 11%, o valor bruto do salário do governador afastado será de quase R$ 22 mil. Na conta de Witzel, o Estado vai depositar cerca de R$ 16,3 mil.

Afastado

Wilson Witzel está fora do governo do RJ desde 28 de agosto, quando foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De lá pra cá, foi denunciado três vezes pela Procuradoria-Geral da República, acusado de participar de um esquema de corrupção.

No processo de impeachment, o governador afastado é acusado de irregularidades na área da saúde.

Na semana passada, o Tribunal Especial Misto suspendeu os prazos do julgamento.

Fonte: G1