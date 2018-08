O governador do Distrito 4560 do Rotary Clube, Paulo Sérgio Azevedo, esteve em visita a Formiga nessa segunda-feira (6), para conhecer a cidade e os trabalhos do clube formiguense. Ele

é de Itajubá, no Sul de Minas, e tomou posse como governador distrital no dia 30 de junho deste ano.

Rotariano há 15 anos, Paulo Sérgio ficará no cargo por um ano. Pela manhã, o prefeito Eugênio Vilela e Paulo foram à Unidade Básica de Saúde Álvaro Bezerra de Menezes, que fica no Centro, para acompanhar o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Tríplice Viral. Na ocasião, estiveram presentes também a secretária de Saúde, Denise Mota, servidores da pasta, o presidente do Rotary de Formiga, José Pereira de Souza (Capitão Souza) e rotarianos formiguenses. À tarde, o prefeito, acompanhado da secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges, se encontrou com o governador distrital e rotarianos no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), onde plantaram duas mudas de árvores.