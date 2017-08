O governador Fernando Pimentel oficializou nesta quarta-feira (9), no auditório JK, na Cidade Administrativa, a doação de 296 unidades de academias ao ar livre, que serão instaladas em 196 municípios mineiros, incluindo Formiga. O prefeito Eugênio Vilela, esteve presente na solenidade para receber as três academias destinadas ao município.

Ao todo, foram investidos R$ 6,3 milhões por meio de emendas parlamentares para a doação dos equipamentos e compra de kits de material esportivo.

Fernando Pimentel, que esteve acompanhado durante a entrega do Secretário Estadual de Esportes, Arnaldo Gontijo, destacou em seu discurso a importância da parceria com os deputados estaduais para conseguir atender à população em todas os Territórios de Desenvolvimento. “Essa é a verdadeira democracia. Porque você faz de forma transparente, utilizando o orçamento público com o melhor propósito, que é ajudar os municípios. Esta entrega aqui hoje simboliza o enfrentamento da crise pelos mineiros e pelas mineiras. Não é mérito de ninguém individualmente, mas é mérito de todos nós. Minas está enfrentando a crise e está ajudando o Brasil a sair dela”, afirmou.

Para o governador, o clima de harmonia entre os Poderes está permitindo ao Estado avançar nas políticas públicas, viabilizando, por exemplo, a entrega de ambulâncias no início da semana e a realização dos Fóruns Regionais.

“Nós conseguimos estabelecer em Minas Gerais – e isso é mérito de todos nós, não é do governo nem do governador – um ambiente de harmonia entre os poderes. Então, temos de valorizar a democracia, porque se hoje se as coisas estão complicadas, o caminho para simplificar e para sair da crise necessariamente passa pela democracia, pela atividade política, pela representação popular. Temos de valorizar quem tem voto”, disse.

Academias em Formiga

As academias recebidas do governo serão instaladas nos seguintes locais: Em Furnastur, a pedido da Amafurnas, uma no bairro Souza e Silva, atendendo pedido da comunidade representada pelo vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca) e no Terminal Rodoviário, atendendo solicitação do vereador Sidney Ferreira.

Durante o evento, também foram assinados três despachos governamentais. O primeiro deles determina à Secretaria de Estado de Esportes que capacite os municípios e demais interessados quanto à lei do programa Minas Esportiva Incentivo ao Esporte.

Outro despacho determina o repasse de R$ 800 mil para o investimento no programa. Pimentel também assinou o termo de lançamento do novo portal do Observatório do Esporte (www.observatoriodoesporte.mg.gov.br), que atuará como ferramenta de promoção e acesso às informações que incentivem o diálogo entre os agentes dos setores público, privado e sociedade civil, facilitando a prática de esportes e atividades físicas em Minas Gerais.

Ainda foram anunciados editais para seleção de projetos de promoção e fomento do esporte e da prática de atividade física em Minas Gerais. Os interessados poderão acessar as informações e as novidades desses editais no site da Secretaria de Estado de Esportes (www.esportes.mg.gov.br).

O secretário de Esportes, Arnaldo Gontijo, valorizou o empenho do governo para aumentar os espaços públicos para a prática de atividades físicas. “O objetivo dessas ações é não só incentivar a pratica esportiva, mas também combater o problema que temos hoje com o sedentarismo. A gente sabe que a prática esportiva, fomentando a atividade física, traz mais saúde e felicidade para o povo mineiro”.

Os kits de material esportivo entregues às prefeituras, também durante o evento, são compostos por jogos de camisa e coletes; bolas de futebol de campo, futsal e vôlei; redes para futebol de campo, futsal, vôlei e troféus. No total, foram empenhados R$ 1.005.000,00 em emendas parlamentares para esta primeira entrega. Somando-se as academias e os kits, 280 municípios foram contemplados, sendo 272 prefeituras e oito entidades.

Academias

A instalação das academias ao ar livre nos municípios mineiros tem como objetivo oferecer à população locais de atividades esportivas e práticas corporais acessíveis. No conjunto de equipamentos de ginástica, estão simuladores de caminhada, esqui e cavalgada, além de bancos para exercícios para as pernas e braços.

Módulos com sete equipamentos e uma placa de orientação estão em instalação nos 17 Territórios de Desenvolvimento, por meio de convênios e termos de doação do Governo de Minas Gerais, através das secretarias de Estado de Governo e de Esportes, com as prefeituras.

O prefeito de Pains, no Território Oeste, Marco Aurélio Rabelo, representou os prefeitos na cerimônia e destacou a importância das entregas e elogiou gestão participativa do atual governo como um diferencial para priorizar as demandas da população.

“A forma como o governador tem conduzido o nosso estado, ouvindo as pessoas, indo em todas as regiões e compartilhando com o cidadão os problemas do governo, é um exemplo de gestão no país. Nos pequenos municípios, uma academia como essa melhora consideravelmente a qualidade da vida e motiva às pessoas”, disse.

Da cidade de Formiga, esteve presente o vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca).