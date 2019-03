O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu nesta segunda-feira (11), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, representantes das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Estado.

Minas Gerais é o estado com o maior número de Apaes no Brasil, com 453 unidades. Segundo a Federação Nacional das Apaes em Minas Gerais (Feapaes-MG), cerca de 80 mil pessoas são atendidas diretamente e outras 300 mil indiretamente pela instituição. As unidades desenvolvem as atividades por meio de convênios com os governos federal e estadual e de doações de voluntários.

Durante o encontro, o governador ressaltou a importância do trabalho da entidade no atendimento à assistência social, educação e saúde.

“Minha convivência com as Apaes vem desde a infância, quando aprendi a respeitar e ver esse trabalho tão importante feito pela instituição. Nas minhas idas ao interior, tenho visitado unidades para conhecer melhor. Farei o máximo que puder por essa instituição, que é tão importante para Minas e para o Brasil”, afirmou Romeu Zema.