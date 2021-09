O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, divulgou nesta quinta-feira (16) que o estado vai investir cerca de R$ 800 milhões para a aquisição de equipamentos diversos e mobiliários para as escolas estaduais. O anúncio foi feito durante uma visita do governador e da secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, à cidade de Montes Claros, no Norte do estado.

Serão adquiridos materiais, como carteiras escolares, mobiliários e equipamentos diversos para garantir uma melhor infraestrutura nas instituições de ensino do estado. O último investimento em itens como estes na rede foi realizado há oito anos.

A secretária de Educação, Julia Sant’Anna, ressaltou a importância dos investimentos para a segurança dos alunos e professores. “Tem uma história longa de alunos no estado com a perna ferida por causa da deficiência do mobiliário. Agora, fazendo uma boa gestão do recurso da educação, estamos conseguindo dispor dessa verba que é do tesouro do estado”, contou

Julia Sant’Anna afirmou ainda que os novos materiais devem ser entregues às escolas estaduais até o início do ano letivo que se iniciará em 2022. “Os investimentos começam a chegar às escolas em outubro e, até o início do ano letivo que vem, teremos essa grande transformação em termos de mobiliários e equipamentos em nossas escolas”, garantiu