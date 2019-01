Desde o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pessoas de todo o Brasil se mobilizaram para arrecadar donativos para as vítimas da tragédia, que até o momento contabiliza 34 mortes e centenas de desaparecidos. No início da tarde, o Governo de Minas Gerais informou que as doações já são suficientes.

“O Governo de Minas através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais – Cedec/MG e o Servas (Serviço Voluntário de Assistência Social) agradece o empenho e a solidariedade do povo mineiro com os afetados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, e informa que os donativos arrecadados até o momento são suficientes, não sendo necessário o envio de mais materiais para o socorrimento humanitário”, publicou a Defesa Civil de Minas em seu site.

Os moradores precisavam de doações de água potável, materiais de limpeza, higiene pessoal e também alimentos não perecíveis. A Arquidiocese de Belo Horizonte também estava recebendo roupas e doações em dinheiro por meio de uma conta bancária. Outros grupos também se mobilizaram para arrecadar ração para os animais resgatados na área do desastre.

