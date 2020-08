O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, afirmou nesta terça-feira (18), que o Estado está entrando em uma tendência de queda de óbitos em decorrência da Covid-19.

Para o chefe da pasta da saúde, a tendência pode ser observada quando há uma análise cautelosa dos números não pelos dias em que as mortes foram registradas pelo poder público, mas pelos dias em que elas ocorreram de fato.

“De uma forma geral nós vemos que os óbitos, baseado na data do óbito constatado, ele está realmente com uma tendência a um equilíbrio. O máximo que nós tivemos até agora foi em torno de 80 óbitos diários, isso já em meados de julho e nós estamos vendo uma tendência a um início de uma queda. Porque ainda está um pouco precoce nós definirmos isso, mas parece claro que parou de haver um incremento no número de óbitos”, explicou Amaral.

No Boletim Epidemiológico desta terça-feira, foram registrados 83 óbitos. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Saúde em coletiva de imprensa, a maioria deles ocorreu na semana passada, entre os dias 11 e 16 de agosto. Mas também há registros de mortes nas semanas anteriores que passaram a compor o boletim. A mais antiga é do dia 26 de junho.