Equilibrar a necessidade de preservação ambiental com a demanda de atividades econômicas. Com este objetivo, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), apresenta os resultados do Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP) da Serra Piedade.

O estudo foi realizado em parceria com a Emater-MG e a Arquidioce de Belo Horizonte, a partir da celebração de um acordo, em março deste ano. Nesta ação, o ZAP foi produzido a partir de imagens de satélites, análise das bases cartográficas do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e trabalhos de campo. Os detalhes do trabalho foram apresentados à direção do Santuário Nossa Senhora da Piedade, representantes da Copasa, da prefeitura de Caeté e moradores da região.

Crédito: Simon Nascimento

O estudo mapeou 1.046 nascentes dentro do Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, partindo de uma correção hidrográfica do espaço. As nascentes estão nas sub-bacias dos rios Taquaraçu, Poderoso Vermelho e dos ribeirões Caeté-Sabará. Todos os mananciais estão no perímetro da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

O ZAP apontou, ainda, que há 2.1 mil trechos de hidrografia com metodologia específica junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), dos quais 52 apresentam demanda de uso de água maior que a vazão outorgável. Outros quatro trechos estão em estado de atenção por apresentarem demanda de vazão 50% maior que o desejável.