O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou que houve aumento de 56% no número de leitos de terapia intensiva na rede pública de saúde em Minas no período de cinco meses.

Segundo ele, em fevereiro eram 2.072 leitos de UTI, número que passou para 3.351 em julho. A informação foi repassada durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira (6), que contou com a presença do secretário adjunto Marcelo Cabral.

A ampliação se deu, segundo o secretário, por esforço conjunto entre a Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde e Prefeituras no combate à pandemia do novo coronavírus.

O secretário informou como ficou a distribuição dos leitos no estado: 354 leitos na Região Centro, na qual BH é a cidade polo; 78 na Região Centro-Sul, de Barbacena; 16 no Jequitinhonha; 48 na Região Leste, de Governador Valadares; 36 na Leste do Sul, de Ponte Nova; 22 na Região Nordeste; 10 na Noroeste; 102 na Norte, de Montes Claros; 125 na Oeste, de Divinópolis; 122 na Sudeste, de Juiz de Fora; 196 na Região Sul; 55 na Triângulo do Norte; 20 na Triângulo do Sul e 95 leitos na Região do Vale do Aço, de Ipatinga.