Em coletiva virtual desta segunda-feira (21), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, falou sobre os planos do Governo de Minas para os leitos criados durante esse período.

“Para garantir assistência aos pacientes com Covid-19, fizemos uma expansão muito grande no número de leitos, acima do que seriam as demandas que temos em situações normais no estado. Então, isso será avaliado progressivamente, para que possamos definir onde será preciso manter esses novos leitos e quais seriam as características de cada de cada um”, explicou.

Leitos

Atualmente, estão cadastrados no SUS, em Minas Gerais, 20.922 leitos de enfermaria e 3.902 leitos de UTI. A taxa de ocupação geral de leitos de UTI está em 63,95% e de leitos de enfermaria está em 60,81%.